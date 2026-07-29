Horrorunfall auf Mittersiller Straße: Ein Toter und sieben Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Kleinbusse auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf (Salzburg) ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Sieben Insassen wurden verletzt – zwei davon so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Schwarzach und Salzburg transportiert werden mussten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Bei dem Toten dürfte es sich um einen Einheimischen handeln, der zweite Wagen soll mit Touristen besetzt gewesen sein.