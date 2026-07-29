Große Aufräumaktion
Autoreifen und Benzinkanister: Naturpark Karwendel befreit Nordkette von giftigen Altlasten
Umweltsünde im Schutzgebiet: Alte Reifen, die vermutlich als Material für Sonnwend- und Herz-Jesu-Feuer gedacht waren, wurden kürzlich auf der Nordkette gefunden.
© Marina Hausberger
Vermutlich jahrzehntealte Autoreifen und Benzinkanister sind auf der Innsbrucker Nordkette zum Vorschein gekommen. In mühevoller Handarbeit hat das Team des Naturpark Karwendel das empfindliche Ökosystem vom teils giftigen Sperrmüll befreit.
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