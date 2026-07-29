Brand im Gardaland: Meterhohe Flammen und schwarze Rauchsäule

Eine Konstruktion in dem italienischen Freizeitpark geriet in Flammen. Verletzt wurde niemand, die meisten Bereiche des Parks blieben geöffnet.

Castelnuovo del Garda – Schreckminuten im bekannten italienischen Freizeitpark Gardaland am Gardasee: Im „Wildwest“-Bereich brach am Dienstag ein Feuer aus. Eine hölzerne Turmkonstruktion geriet in Brand, berichten mehrere Medien. Meterhohe Flammen und eine schwarze Rauchsäule waren zu sehen.

So dramatisch die Szenen schienen: MitarbeiterInnen und die rasche eintreffende Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Verletzt wurde niemand.

Brandursache wird untersucht

Aus Sicherheitsgründen wurde die darüberliegende Achterbahn „Raptor“ und die angrenzenden Zonen vorübergehend evakuiert und gesperrt. Die übrigen Attraktionen im Gardaland blieben für die BesucherInnen geöffnet, hieß es. Die Ursache des Brandes war noch unklar. Der Sender RAI berichtet, dass nach ersten Erkenntnissen ein Funke aus Teilen der Kulissen verantwortlich gewesen sein könnte. Die Ermittlungen dazu laufen.