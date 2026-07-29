Zwei Pensionistinnen beraubt: Handtaschen-Diebe in Innsbruck gefasst

Zwei Frauen wurden vergangene Woche in Innsbruck die Handtasche bzw. die Geldtasche gestohlen. Bei den Tätern dürfte es sich jeweils um dieselbe Gruppe Jugendlicher handeln.

Innsbruck – Dreiste Diebe schlugen in Innsbruck vergangene Woche gleich zweimal zu. Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 24. Juli, gegen 17 Uhr. Eine 91-Jährige saß auf einer Bank in der Gumppstraße, als ihr zwei vorerst unbekannte Täter ihre Handtasche entrissen. Sie flüchteten zu Fuß, in der Tasche befanden sich mehr als 100 Euro. Eine Fahndung verlief vorerst negativ.

Keine 24 Stunden später, am Samstag, dem 25. Juli, wurde eine 87-Jährige in der Reut-Nicolussi-Straße zum nächsten Opfer. Drei Jugendliche fragten die Frau gegen 16.10 Uhr nach einer Zwei-Euro-Münze. Als sie ihre Geldbörse in die Hand nahm, um ihnen die Münze zu geben, rissen die Täter ihr diese aus der Hand und rannten davon.