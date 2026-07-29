Feierliche Bergmesse und Kreuzeinweihung auf der Bonn-Matreier-Hütte

Am Sonntag, den 9. August 2026, erwartet Besucher auf der Bonn-Matreier-Hütte ein besonderes Ereignis. Um 13 Uhr findet eine Bergmesse statt. Diese wird durch die Segnung eines neu restaurierten Kreuzes ergänzt.

Matrei – Pfarrer Siegmund Bichler wird den Gottesdienst zelebrieren. Ein zentraler Moment ist die Einweihung des von Mario Berger restaurierten Kreuzes. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Klarinetten der Musikkapelle Virgen. Ebenso treten die Hansenbübm auf.

Im Anschluss kümmert sich das Hüttenteam um das leibliche Wohl der Gäste. Tamara und Andi sorgen für Speis und Trank. Die Wirtsleute und die Alpenvereinssektionen Matrei und Bonn freuen sich auf zahlreiche Besucher.

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