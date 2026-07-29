Tot in Paris aufgefunden
„Nightcall“ machte ihn weltberühmt: Französischer DJ Kavinsky starb mit nur 50 Jahren
© THIBAUD MORITZ
Der französische DJ und Musikproduzent Kavinsky ist tot. Wie französische Medien berichten, wurde der Künstler im Alter von 50 Jahren in Paris tot aufgefunden.
Paris – Der französische DJ Kavinsky - bürgerlich Vincent Belorgey - ist laut BFM TV und Le Figaro tot in Paris aufgefunden worden. Er wurde 50 Jahre alt. Kavinsky erlangte mit einem Elektropop- bzw. Synthwave-Sound, der an Filme aus den 80er-Jahren erinnert, Bekanntheit. Mit dem Song „Nightcall“, der im Film „Drive“ (2011) von Nicolas Winding Refn prominent platziert ist, fand er einst auch in den Mainstream Eingang. 2024 trat er im Rahmen der Olympischen Sommerspiele auf. (APA/Reuters)
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