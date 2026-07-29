Moped in Langkampfen abgeschleppt: 16-Jähriger wurde schwer verletzt

Jugendliche versuchten am Dienstagabend, ein defektes Moped abzuschleppen. Dabei stürzte ein 16-Jähriger und musste in das Krankenhaus gebracht werden.

Langkampfen – In der Nacht auf Mittwoch waren mehrere Jugendliche mit ihren Mopeds in Langkampfen unterwegs. Eines der Fahrzeuge hatte aus unbekannten Gründen eine Panne. Ein 17-Jähriger wollte das Moped daraufhin mit einem Auto abschleppen. Mit einem Seil versuchte er, das Moped auf der Dorfstraße entlangzuziehen.