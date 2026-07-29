Kufstein erlebt „Spurwechsel 2.0“: Internationales Performance-Festival startet

Das Performance-Festival „Spurwechsel 2.0“ verwandelt Kufstein im August in eine lebendige Kunstbühne. Über das gesamte Monat hinweg bieten internationale Künstler ein vielfältiges Programm, das zum Perspektivwechsel einlädt und die Stadt mit kreativen Impulsen bereichert.

Kufstein – Die Innenstadt Kufsteins und die Stadtgalerie dia:log werden vom 1. bis 29. August zu Schauplätzen einer besonderen Form der Kunst. Unter dem Motto „Spurwechsel 2.0“ lädt das Festival dazu ein, das Alltägliche hinter sich zu lassen.

Performance-Kunst verbindet durch Phantasie, Humor und Esprit mit emotionalen und wohltuenden Aspekten des Lebens. Gleichzeitig ermutigt sie dazu, Gewohnheiten bewusst zu hinterfragen und neue Wege zu erkunden. Der öffentliche Raum und die Galerie werden durch Live-Acts belebt.

Unterschiedliche Darbietungen

Ein breites Spektrum an Darbietungen erwartet die Besucher. Dazu gehören clownesk-artistische Stücke, die auch für Kinder geeignet sind, sowie Street-Performances. Ebenso finden Modern Dance & Voice, Mal- & Tanzperformances und Schattentheater statt.

Ein Filmabend und interaktive Arbeiten mit dem Publikum ergänzen das Programm. Internationale Künstler aus Österreich, Deutschland, Frankreich, England, Iran und Kuba präsentieren ihre Werke. Beteiligte Künstler stellen zudem ihre Arbeiten in der Stadtgalerie dia:log aus, die als offener Kunstraum dient.

Festival-Start am Samstag

Das Festival startet am Samstag, den 1. August, mit der Eröffnung der Ausstellung und einem Umzug der Street-Performance-Gruppe Mullamulla. Höhepunkte des Programms sind unter anderem Guillermo Luis Horta-Bethancourts Modern Voice & Dance Performances. Bea Koberger präsentiert eine Tanz- und Malperformance.

Die Compagnie Absurdeum bietet mit „Ca Gratte“ ein clownesk-akrobatisches Stück für Kinder und Erwachsene. Betsy Aghamiri, Marie Theres Gallnbrunner und Alfred Kohlhofer zeigen am Arkadenplatz eine Performance und Installation. Eine Filmpräsentation über Bodo Hell mit anschließender Gesprächsrunde mit Regisseurin Carola Mair steht ebenfalls auf dem Programm. Zum Finale am 29. August wird die „Cimi-Schulz-Show“ zu sehen sein.

Workshop-Anmeldung bis Donnerstag

Besucher können zudem an verschiedenen Workshops teilnehmen. Guillermo Luis Horta-Bethancourt leitet einen dreitägigen „Dance & Voice“-Workshop. Bea Koberger bietet einen zweitägigen Workshop zu Experimenten mit Malerei und Tanz an.