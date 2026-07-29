Freudentag im Reha-Zentrum Ederhof: Benefiz-Golfturnier und Großspender helfen mit

Der Ederhof in Iselsberg-Stronach ist ein Reha-Zentrum für Kinder nach Organtransplantationen. Die Erlöse eines Golfturniers in Kitzbühel und die Hilfe dreier Großspender kommen den kleinen PatientInnen zugute.

Iselsberg-Stronach, Kitzbühel – Der Ederhof und SH HealthCare (ein deutsches Beratungs- und Managementunternehmen im Gesundheitswesen) richteten letzte Woche zusammen mit der Rudolf Pichlmayr-Stiftung den diesjährigen HealthCare Golf Cup 2026 im Golfclub Eichenheim in Kitzbühel aus. Der Erlös des Turniers kommt dem Verein „SH HealthCare Friends e. V.“ sowie der Rudolf Pichlmayr-Stiftung zugute.

Das Reha-Zentrum Ederhof in Iselsberg-Stronach hat darüber hinaus weitere Gönner gefunden: Auch Siemens, Data Experts und der Verein „wünschdirwas e.V.“ unterstützen die Einrichtung, die Kinder und Jugendliche nach Organtransplantationen betreut. Das Besondere am Ederhof: Die Familie darf das Kind nach Osttirol begleiten, um die Genesung zu fördern.

Der Ederhof liegt in den Bergen Osttirols. © Oblasser

Eine Überraschung brachte Guido Schütte, Head of Central Western Europe DX bei Siemens, bei seinem Besuch am Ederhof mit: Das Unternehmen spendete der Einrichtung ein hochmodernes Laborgerät. Für das Ärzteteam und die jungen Patientinnen und Patienten bedeutet dies einen echten Meilenstein. Wichtige Blut- und Laborparameter, die zuvor zeitaufwendig in Speziallaboren in Innsbruck ausgewertet werden mussten, können nun innerhalb von Minuten direkt vor Ort analysiert werden.

Biofeedback für die psychische Gesundheit

Jean Jacob, Geschäftsbereichsleiter Softwareentwicklung bei Data Experts, und Chris Pappenfuß, Leiter Holographics, entwickelten speziell für die Anforderungen der Kinderrehabilitation eine maßgeschneiderte Virtual-Reality-Anwendung (VR). Die Software unterstützt Kinder vor und nach Organtransplantationen sowie während belastender Dialysebehandlungen. Über Biofeedback-Methoden in der VR-Medizin wird erforscht, wie spielerische Reize die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der jungen Patientinnen und Patienten stärken können.