Kurzzeitig Stau
Unfall auf Inntalautobahn bei Völs: Eine Person verletzt
Richtung Arlberg kam es aufgrund des Unfalls zu einem kurzzeitigen Stau.
© Asfinag/Webcam
Völs – Mit kurzzeitigen Verzögerungen war Mittwochmittag auf der Inntalautobahn (A12) bei Völs zu rechnen. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen war der Grund, heißt es von der Verkehrspolizei. Betroffen ist die Fahrtrichtung Arlberg.
Was genau passiert ist, war noch unklar. Eine Person wurde leicht verletzt, teilte die Leitstelle Tirol mit. (TT.com)