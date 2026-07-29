Weltrekord mit Bobbycar: 34-Jähriger erreicht auf Sellraintalstraße 150 km/h

Der Deutsche brach den bisherigen Rekord, der von ihm selbst stammte. Die Sellrainstraße sei für ihn die „perfekte“ gewesen.

Kematen – Der 34-jährige Deutsche Marcel Paul hat Dienstagnachmittag auf der Sellraintalstraße (L 13) auf seinem umgebauten Bobbycar mit 149,875 km/h einen neuen Bobbycar-Tempo-Weltrekord aufgestellt. Damit brach er den bisherigen – von ihm stammenden – Geschwindigkeitsrekord von 130,72 km/h aus dem Jahr 2022.

📽️ Video | Weltrekord mit Bobbycar

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Genehmigung erteilt

Zuvor hatte die zuständige Bezirkshauptmannschaft die Genehmigung für den Weltrekordversuch erteilt, erklärte ein Polizeisprecher. Der 34-Jährige hatte um eine entsprechende Genehmigung angesucht, hieß es. Die Bezirkshauptmannschaft stellte schließlich einen positiven Bescheid aus.

Die Polizei Kematen überprüfte daraufhin, ob die von der Bezirkshauptmannschaft erteilten Auflagen eingehalten werden. Unter anderem seien Absperrungen und Ordner notwendig gewesen. Für die Ordner sorgte der Hesse selbst.

Strecke „besonders schwierig“

Gegen 13 Uhr raste Paul dann die 2,4 Kilometer lange Straße hinunter, die ein Gefälle von bis zu 16 Prozent aufweist. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur räumte der Waghalsige dabei ein, dass die Abfahrt wegen einiger leichter Kurven „besonders schwierig“ gewesen sei. „Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste“, sagte der Elektrotechniker. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigte seinen Tempo-Rekord.

Marcel Paul bei seinem Weltrekord im Jahr 2022. © Frank Rumpenhorst

34-Jähriger hatte vor Rekord Pause eingelegt

Der Deutsche hatte nach eigenen Angaben vor dem nunmehrigen Temporekord eine Trainingspause eingelegt. Stattdessen sei er „auf der Suche nach der perfekten Straße für einen Rekordversuch“ gewesen. Sein Ziel war es sodann, nach erfolgreich abgeschlossener Suche, in Tirol seinen Rekord von 148,45 Stundenkilometern, den er 2023 mit einem E-Bobbycar aufgestellt hatte, ohne Motor zu überbieten.