„Situation nicht mehr tragbar“
Abrissbirne für den guten Zweck: Alter Gasthof in Sillian macht für Nützliches Platz
Die Baustelle liegt direkt an der B100 Drautalbundesstraße, die sich eng und schmal durch die Gemeinde Sillian zwängt. Wenn der Gasthof einmal abgerissen ist, tun sich neue Chancen auf.
© Oblasser
Seit Jahrzehnten kämpft die Marktgemeinde Sillian mit den Gefahren, die der Durchzugsverkehr im Ortszentrum bringt. Jetzt wird eine Engstelle entschärft: Der Abriss des Gasthofs Post macht es möglich.
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