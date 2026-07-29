„Falling Slowly“-Sänger: Oscar-Preisträger Glen Hansard stirbt bei Motorradunfall

Der irische Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard ist tot. Der Sänger, der durch den Film „Once“ und den Song „Falling Slowly“ weltbekannt wurde, starb im Alter von 56 Jahren bei einem Motorradunfall in einem Vorort von Dublin. Das berichten irische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Dublin – Der irische Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist tot. Wie der irische Radiosender Newstalk berichtete, starb der 56-Jährige Mittwoch früh bei einem Verkehrsunfall in Lucan, einem Außenbezirk von Dublin. Hansard, der wiederholt in Österreich - zuletzt im Mai in Wien - auftrat, wurde u.a. mit dem Film „Once“ bekannt. Für den Titel „Falling Slowly“ aus dem Soundtrack erhielt er mit Film- und Gesangspartnerin Markéta Irglová 2008 den Oscar als „Bester Song“.

Die irische Polizei berichtete laut Reuters, dass ein Mann in seinen Fünfzigern nach einem Motorradunfall im Westen Dublins ums Leben gekommen ist. Die Rettungskräfte wurden kurz vor 4.30 Uhr alarmiert. Der Mann wurde kurze Zeit nach der Erstversorgung am Unfallort für tot erklärt.