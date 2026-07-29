Sechs statt acht Spielklassen
Im Fußball-Unterhaus beginnt neue Zeitrechnung: „Gebt der Ligen-Reform eine Chance“
Natters (mit Silvan Ammann, blau) spielt in der neuen Saison in der einzigen tirolweiten Liga, TFV-Präsident Josef Geisler ist hinsichtlich der Reform zuversichtlich.
© Rita Falk
Nach der Neuordnung ist das Tiroler Fußball-Unterhaus nicht wiederzuerkennen. Am Freitag legen Regionalliga West und tt.com Tiroler Liga los. TFV-Präsident Josef Geisler hat ein gutes Gefühl und sah beim Prozess zur Reform in puncto Transparenz Luft nach oben.
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