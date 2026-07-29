Zum 79. Geburtstag
Panzer, Politik und Hollywood: Elf Fakten über Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger wurde am 30. Juli 1947 geboren und feiert am Donnerstag, 30. Juli 2026, seinen 79. Geburtstag.
© PAUL FAITH
Er fuhr mit einem Panzer durch eine Kasernenmauer, trat zunächst als „Arnold Strong“ auf und gewann lange vor dem „Terminator“ einen Golden Globe: Zum 79. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger erzählen elf überraschende Fakten die unglaubliche Karriere des berühmtesten Steirers Hollywoods.
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