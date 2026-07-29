43-Jährige stürzte in Söll mit E-Bike: Passant eilte ihr zu Hilfe

Söll – Am späten Dienstagnachmittag fuhr eine 43-Jährige mit ihrem E-Bike in Söll auf der Gemeindestraße Bromberg talwärts. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer.

Ein vorbeifahrender Passant entdeckte wenig später die Frau. Dieser tätigte den Notruf. Die Rettung nahm die Erstversorgung bei der 43-Jährigen vor. Danach wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)