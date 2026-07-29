Appell wegen Trockenheit: Land und Feuerwehr warnen vor großer Waldbrandgefahr in Tirol

Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit rufen Land Tirol und die Feuerwehr zu besonderer Vorsicht im Wald auf. Jegliche Zündquellen, ob Lagerfeuer oder Zigarette, gelte es strikt zu vermeiden.

Innsbruck – Wegen der anhaltenden Trockenheit und geringer Niederschläge herrscht in Tirol derzeit erhöhte Waldbrandgefahr. Das Land Tirol und der Landes-Feuerwehrverband appellieren daher eindringlich an die Bevölkerung, in Wald- und Wiesengebieten besonders vorsichtig zu sein. Bereits ein kleiner Funke oder eine weggeworfene Zigarette könne ausreichen, um einen Brand auszulösen.

Offenes Feuer und Rauchen im Wald vermeiden

„Die anhaltende Trockenheit hat dazu geführt, dass vielerorts bereits ein kleiner Funke einen Brand auslösen kann“, so Sicherheitslandesrätin Astrid Mair. Sie ersucht alle Tirolerinnen, Tiroler und Gäste, besonders umsichtig zu sein. Auf offenes Feuer und das Grillen im oder am Waldrand sollte unbedingt verzichtet werden.

Forstreferent LH-Stv. Josef Geisler betont die langfristigen Folgen, die ein Waldbrand besonders im Gebirge haben kann. „Unsere Wälder schützen Siedlungen, Verkehrswege und Infrastruktur vor Lawinen, Steinschlag und Muren“, so Geisler. Werde die Vegetation zerstört, könne es Jahre dauern, bis ein Wald seine Schutzwirkung wieder vollständig erfüllen kann.

Im Notfall sofort die 122 wählen

Wer einen Waldbrand oder eine verdächtige Rauchentwicklung bemerkt, soll umgehend die Feuerwehr über den Notruf 122 verständigen. Von eigenen Löschversuchen wird dringend abgeraten. „Niemand soll sich bei eigenen Löschversuchen selbst in Gefahr bringen“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter.

Ein Waldbrand, der in Scheffau am Wilden Kaiser ausbrach, beschäftigt seit Dienstag die lokalen Einsatzkräfte. Rund 8000 Quadratmeter sind vom Feuer betroffen, mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Was den Brand ausgelöst hat, stand vorerst noch nicht fest. (TT.com)