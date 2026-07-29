Klein-Lkw erfasste Radler in Kolsass, Lenker musste Führerschein abgeben

Kolsass – Ein verletzter Radler musste nach einem Unfall in Kolsass am Dienstagabend ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Der 33-Jährige war von einem Klein-Lkw erfasst worden.

Zu dem Zusammenstoß kam es gegen 18.40 Uhr, als der 28-jährige Lenker des Klein-Lkw von der Rettenbergstraße nach links in die Tiroler Straße einbog. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Er war alkoholisiert und musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. (TT.com)