Hospizbegleitung als Ehrenamt: Alle Infos zu den nächsten Kursen in Osttirol

Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft bietet im Herbst 2026 eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung an. Interessierte können sich bei drei Informationsterminen in Matrei, Sillian und Lienz über diese Aufgabe informieren.

Lienz, Matrei, Sillian – Die Rolle der ehrenamtlichen Hospizbegleitung ist anspruchsvoll und bietet die Möglichkeit, Menschen in einer besonders sensiblen Lebensphase beizustehen. Neben Fachwissen sind Einfühlungsvermögen, Offenheit und Flexibilität gefragt. Ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter sollten die Bereitschaft mitbringen, sich auf das persönliche Sterben einer Person und die Situation des sozialen Umfelds einzulassen.

Der Kurs vermittelt Grundlagen der Begleitung, Pflege und Gesprächsführung. Die Teilnehmenden setzen sich zudem mit der Endlichkeit des eigenen Lebens auseinander. Sie reflektieren dabei ihre eigene Motivation für die Hospizarbeit. Zielgruppe sind Menschen, die Schwerkranke und Sterbende ehrenamtlich begleiten möchten. Sie entlasten auch Angehörige. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine psychische Stabilität wird jedoch vorausgesetzt.

An drei Informationstagen gibt es nähere Einblicke in die Ausbildung:

Mittwoch, 2. September 2026, 15–17 Uhr: Matrei in Osttirol, Wohn- und Pflegeheim, Edenweg 2

Dienstag, 8. September 2026, 15–17 Uhr: Sillian, Lehrsaal des Roten Kreuzes, Sillian 185h

Donnerstag, 8. Oktober 2026, 19–21 Uhr: Lienz, Bildungshaus Osttirol, Pfarrgasse 6

Die Ausbildung ist auf maximal 18 Personen begrenzt. Über die Teilnahme am Kurs wird nach einem persönlichen Aufnahmegespräch entschieden, das am 9. oder 10. Dezember 2026 in Lienz, Büro der Regionalarbeit der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft, Schleinitzweg 6, stattfindet.

Der Unkostenbeitrag für die Ausbildung beträgt 250 Euro. Darin enthalten sind Übernachtung und Verpflegung für das erste Kurswochenende. Teilnehmende absolvieren zudem ein 80-stündiges Praktikum. Dabei können sie das Gelernte direkt in die Praxis umsetzen. Die gemachten Erfahrungen werden im Kurs reflektiert und besprochen.