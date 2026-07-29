Kollision beim Abbiegen
Motorrad und Traktor prallten in Münster aufeinander: 18-Jähriger schwer verletzt
Münster – Ein Motorrad und ein Traktor sind am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf der Unterinntalstraße (L211) in Münster aufeinandergeprallt. Dabei zog sich ein 18-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, berichtete die Polizei am Abend. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Schwaz.
Der 66-jährige Lenker des Traktors samt Anhänger wollte von einer Gemeindestraße auf die Unterinntalstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. (TT.com)