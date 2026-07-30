16-Jähriger bei Traktorunfall in St. Johann in Tirol gestorben

Tragischer Unfall in St. Johann in Tirol: Ein 16-jähriger Jugendlicher stürzte am Mittwoch mit einem Traktor ab und kam ums Leben.

Der Einheimische war mit dem Traktor samt zwei Anhängern gegen 17 Uhr auf der Hochkönigstraße (B164) von Fieberbrunn nach St. Johann unterwegs. Das Gespann kam aus bisher unbekannten Gründen über die Fahrbahn hinaus und stürzte in die Fieberbrunner Ache, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei zog sich der 16-Jährige tödliche Verletzungen zu.