Wirbel um Hakenkreuz-Prägung
„Sehr viele im Umlauf“: Wer neben den Tiroler Schützen noch Weltkriegswaffen besitzt
Ausgelöst wurde die Diskussion, als auf den beschlagnahmten Waffen von drei Unterländer Kompanien NS-Zeichen entdeckt wurden.
© APA/EXPA/Groder
Der Zwischenfall bei einer Busfahrt durch Deutschland wirft weiter Fragen auf. Woher haben die Tiroler Schützen Gewehre aus der NS-Zeit? Und wer hat noch solche Karabiner im Schrank stehen? Nicht wenige, sagt ein Büchsenmacher, vor allem Jäger. Die wollen davon aber nichts wissen.
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