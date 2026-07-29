Spektakuläre Blüte bei Stiegenaufgang sorgt für staunende Blicke in Innsbruck

Beim Stiegenaufgang am Sankt-Georgs-Weg in Innsbruck zieht derzeit eine außergewöhnliche Pflanze alle Aufmerksamkeit auf sich. Die rund 40 Jahre alte Königsagave von Werner Frauenfeld blüht – ein seltenes Ereignis, das der langjährige Kakteen- und Sukkulentensammler selbst zum ersten Mal mit 85 Jahren erlebt.