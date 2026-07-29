Startschuss für die neue Bundesliga-Saison: Vieles bleibt eine Frage des Kapitals

WSG-Neuerwerbung Salko Hamzic ist einer von zwei 19-jährigen Torhütern, die sich beweisen dürfen. Sturm (l.) setzte in der Champions-League-Quali schon eine Duftmarke und als Double-Gewinner steckt LASK-Coach Kühbauer in der neuen Rolle des Gejagten. Fotos: gepa/Trinkl (2), gepa/Luger