Mure verlegt Straße in Vent: 25 Menschen müssen evakuiert werden

Sölden – Heftige Gewitter gingen am Mittwochabend im Ötztal nieder – und lösten einen großen Mureneinsatz in Vent aus. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol verlegte der Bach gegen 20.45 Uhr die ganze Straße beim Rofenhof bzw. dem Geierwallihof. Der Strom fiel aus, die Netzversorgung wurde unterbrochen.

25 Personen, die sich im Geierwallihof aufhielten, wurden eingeschlossen und müssen evakuiert werden, bestätigte der Söldener Bürgermeister Ernst Schöpf gegen 22 Uhr. Der Einsatz laufe. Im Einsatz stehen die Feuerwehren Sölden und Vent sowie die Bergrettung und der Rettungsdienst. Zu Schaden dürfte niemand gekommen sein. (TT.com)