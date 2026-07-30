Zivilschutzalarm aufgehoben
Muren und Überflutungen nach Unwettern in Sölden, Aufräumarbeiten laufen
In Vent hat ein großer Murenabgang nur knapp Wohnhäuser verfehlt. Es gibt aber Schäden an Autos und Wirtschaftsgebäuden.
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Besonders betroffen war der Ortsteil Vent, wo 30 Menschen vorübergehend evakuiert werden mussten. Der Zivilschutzalarm konnte noch am späten Abend aufgehoben werden. Die Schäden dürften enorm sein, unter anderem am Klärwerk. Die Aufräumarbeiten wurden Donnerstagfrüh fortgesetzt.