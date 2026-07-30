USA greifen erstmals seit fast einer Woche Iran an

Erstmals seit fast einer Woche hat die US-Armee nach eigenen Angaben wieder Ziele im Iran angegriffen. Damit solle eine "kraftvolle" Antwort auf iranische Angriffsversuche auf US-Stützpunkte in der Region gegeben werden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit "harten" Vergeltungsangriffen auf den Iran gedroht.

"Die Angriffe sind eine kraftvolle Reaktion auf die gestrigen iranischen Angriffsversuche auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte", erklärte Centcom. Das Regionalkommando hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass der Iran einen "Überraschungsangriff" auf US-Streitkräfte in der Region versucht habe. Dieser sei aber abgewehrt worden.