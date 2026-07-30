Kommentar

Auf Kosten der Patienten

Liane Pircher

Kommentarvon Liane Pircher

Tirol will schnell Primärversorgungseinheiten (PVE) ausbauen und hinkt im Zeitplan schon wieder nach. Übrig bleiben PatientInnen, die auf ein marodes Kassensystem angewiesen sind.

Kommentare

0