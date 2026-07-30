- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Kommentar
Auf Kosten der Patienten
Kommentarvon Liane Pircher
Tirol will schnell Primärversorgungseinheiten (PVE) ausbauen und hinkt im Zeitplan schon wieder nach. Übrig bleiben PatientInnen, die auf ein marodes Kassensystem angewiesen sind.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare