Älteste Buchhandlung Tirols
Eigentümerwechsel bei Wagner’scher Buchhandlung: Markus Hatzer zieht sich zurück
Markus Renk und Markus Hatzer übernahmen 2015 die traditionsreiche Innsbrucker Buchhandlung Wagner‘sche. Nach acht Jahren gibt Hatzer nun seine Anteile ab.
© Julia Hammerle
Besitzerwechsel bei der traditionsreichen Wagner‘schen Buchhandlung: Markus Hatzer gibt seine 49-Prozent-Beteiligung an der Medici-Gruppe ab. Mit Helena Töchterle und Dominik Berloffa steigen zwei langjährige Mitarbeiter der Buchhandlung als neue Gesellschafter ein.
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