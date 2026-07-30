Auf Käufersuche für Benkos Immobilien-Reich

Von den vier umstrittenen Innsbrucker Immo-Verkäufen bleiben 10,8 Millionen Euro für die Insolvenzmasse der Laura Privatstiftung von René Benko übrig. Wie viel die Gläubiger vom restlichen Immobilienvermögen noch erhalten werden, ist offen. Bei manchen Innsbrucker Gebäuden ist ein Verkauf zum Verkehrswert „nicht wahrscheinlich“.