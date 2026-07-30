Von Tirol bis Berlin
Auf Käufersuche für Benkos Immobilien-Reich
Auch dieses Gebäude in der Innsbrucker Museumstraße wurde heuer, wie berichtet, kurz vor der Pleite der Laura Privatstiftung verkauft. Nur ein Teil der Erlöse soll in die Insolvenzmasse übertragen werden.
© Max Strozzi
Von den vier umstrittenen Innsbrucker Immo-Verkäufen bleiben 10,8 Millionen Euro für die Insolvenzmasse der Laura Privatstiftung von René Benko übrig. Wie viel die Gläubiger vom restlichen Immobilienvermögen noch erhalten werden, ist offen. Bei manchen Innsbrucker Gebäuden ist ein Verkauf zum Verkehrswert „nicht wahrscheinlich“.
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