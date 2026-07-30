WeitSichtFrau und empow(h)er

Sommerabend für Frauen: Zwei Netzwerke machen gemeinsame Sache

Andrea Aldosser und Andrea Weiskopf aus Hopfgarten haben das Netzwerk WeitSichtFrau gegründet. Sie bringen jeweils 40 Jahre Führungserfahrung aus unterschiedlichen Branchen mit.
© WeitSichtFrau
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Wenn zwei Frauennetzwerke aus dem Unterland gemeinsam zu einem Sommerabend für Frauen laden, dann verspricht es eine spannende Veranstaltung zu werden: Am 7. August sind alle interessierten Frauen ins Strandbad Kirchbichl eingeladen.

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