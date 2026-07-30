Spektakuläre Geheimdienst-Mission: US-Studenten auf den Spuren der „Operation Greenup“

Eine außergewöhnliche Exkursion führte Studierende aus der Innsbrucker Partnerstadt New Orleans dieser Tage zu Originalschauplätzen der „Operation Greenup“. Die erfolgreiche Spionageaktion gegen Nazi-Deutschland, mit dem Bauerndorf Oberperfuss als Basis, ist heute international bekannt – war in Tirol aber jahrzehntelang vergessen.