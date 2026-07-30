Exkursion nach Oberperfuss
Spektakuläre Geheimdienst-Mission: US-Studenten auf den Spuren der „Operation Greenup“
Zeitgeschichte hautnah: Die Studierenden aus New Orleans samt Begleitung vor dem „Kraxenhof“ in Oberperfuss, einem wichtigen Stützpunkt der „Operation Greenup“. Im Bild als 3. v. r. Bernhard Weber, Sohn von Franz Weber.
© Michael Domanig
Eine außergewöhnliche Exkursion führte Studierende aus der Innsbrucker Partnerstadt New Orleans dieser Tage zu Originalschauplätzen der „Operation Greenup“. Die erfolgreiche Spionageaktion gegen Nazi-Deutschland, mit dem Bauerndorf Oberperfuss als Basis, ist heute international bekannt – war in Tirol aber jahrzehntelang vergessen.
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