Sechs Meter tief gefallen: 68-jähriger Mann in Tux tödlich verunglückt

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch im Gemeindegebiet von Tux ereignet. Ein 68-jähriger Österreicher stürzte in einem Stall von einer Leiter in eine Heubelüftungsbox und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Tux – Ein Arbeitsunfall hat am Mittwoch in Tux im Zillertal ein Todesopfer gefordert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hielt sich ein 68-Jähriger zwischen 12 und 20.30 Uhr in einem Stallgebäude auf. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann im Zuge von Arbeiten von einer Leiter rund sechs Meter tief in eine Heubelüftungsbox ab. Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle. Gefunden wurde der Mann von einer unbeteiligten Person.