17-jähriger Autofahrer bei Unfall auf Felbertauernstraße verletzt

St. Johann im Walde – Auf der Felbertauernstraße kam es Donnerstagfrüh zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Autofahrer wurde dabei verletzt.

Der Österreicher verlor gegen 6.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen kollidierte mit der linken Leitplanke und kam ca. 150 Meter weiter zum Stillstand. Der 17-Jährige verständigte umgehend seine Eltern, die sofort zum Unfallort fuhren und die Rettungskette in Gang setzten.