Nach Einbruchsserie in Neustift: Vernehmung liefert erste Ergebnisse

Drei Einbrüche innerhalb nur einer Stunde ereigneten sich am Montag im Gemeindegebiet von Neustift. Nachdem eine Polizeifahndung zur Festnahme von vier mutmaßlichen Tätern führte, liegen nun erste Vernehmungsergebnisse vor.

Neustift im Stubaital – Die Aufklärung der Einbruchserie im Gemeindegebiet von Neustift von Beginn der Woche schreitet voran. Nachdem die Polizei am Montagvormittag nach einer Flucht vier mutmaßliche Einbrecher festnehmen konnte, gab die Polizei am Donnerstagvormittag ein umfassendes Update zu den Vernehmungen. Aber zurück zum Anfang, was war genau passiert?

Wie berichtet, ereigneten sich am Montag zwischen 10.20 Uhr und 11.20 Uhr drei Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Wohnhäuser im Gemeindegebiet von Neustift. Bei einem der Vorfälle wurden die mutmaßlichen Täter vom 16-jährigen Sohn der Familie überrascht und flüchteten umgehend.

Zur Erinnerung:

Kurz nach der Anzeige errichtete die Polizei an der Stubaitalstraße talauswärts einen Kontrollpunkt. Gegen Mittag raste ein verdächtiges Fahrzeug an diesem Kontrollpunkt vorbei. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd fanden die Beamten den verlassenen Fluchtwagen vor und konnten unweit des Standorts im Gemeindegebiet von Schönberg vier Männer im Alter von 44, 47, 53 und 57 Jahren festnehmen. Bei den Männern handelt es sich laut Polizei um Personen aus Südamerika.

Einlieferung in die Justizanstalt Innsbruck

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag bestätigt, konnten die vier Verdächtigen mittlerweile befragt werden. Drei der Hauptbeschuldigten zeigen sich „grundsätzlich geständig“. Sie gaben zu, am Montag zumindest zwei Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet von Neustift verübt zu haben.