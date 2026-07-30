Clooney flieht mit Familie vor Waldbränden aus Haus in Frankreich

Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal haben ihr Haus im südfranzösischen Brignoles wegen der dortigen Waldbrände verlassen. Das Paar habe die Evakuierung in einem Brief an den Bürgermeister der Stadt bestätigt, berichtete das US-Magazin People unter Berufung auf einen Sprecher des seit 2014 verheirateten Paares. „Wir haben derzeit keine Ahnung, ob unser schönes Zuhause diese schreckliche Zeit überstehen wird“, zitierte das Magazin Us Weekly aus dem Schreiben.

Amal und George versprechen, „dass wir – egal, was mit unserem Dorf geschieht – Teil dieser Gemeinschaft bleiben und dazu beitragen werden, sie wieder zusammenzuführen“, heißt es darin. „Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben.“