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Zipflfest, Olala, Kino unter Sternen, Stadt- und Knödelfest: Das ist am Wochenende los in Tirol
Balanceakte und Brauchtümliches: Noch bis Samstag weilt das Straßentheater- und Zirkusfestival „Olala“ in Lienz. In Schwaz und Rattenberg wird zum Stadtfest gerufen.
© Catharina Oblasser, Michael Winkler
Der Juli ist vorbei, der August ist da und der neue Monat heißt sich gleich mit einer Vielzahl von Veranstaltungen willkommen. So feiert etwa Schwaz das große Stadtfest, während in Innsbruck die heurige Ausgabe vom Open-Air-Kino ansteht. Kulinarisch wiederum wird es mit einem Knödel- und einem Streetfood-Festival. Und Tarrenz lädt zum Zipflfest.
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