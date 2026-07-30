Zipflfest, Olala, Kino unter Sternen, Stadt- und Knödelfest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der Juli ist vorbei, der August ist da und der neue Monat heißt sich gleich mit einer Vielzahl von Veranstaltungen willkommen. So feiert etwa Schwaz das große Stadtfest, während in Innsbruck die heurige Ausgabe vom Open-Air-Kino ansteht. Kulinarisch wiederum wird es mit einem Knödel- und einem Streetfood-Festival. Und Tarrenz lädt zum Zipflfest.