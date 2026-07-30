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Das sommerliche Bade-Duell: Seid ihr „Team Freibad“ oder „Team See“?
Badespaß im Freibad oder Entspannung am See: In Tirol gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die heißen Sommertage im kühlen Nass zu genießen.
© Rita Falk, Axel Springer
Wo verbringt ihr heiße Sommertage am liebsten? Seid ihr der Naturtyp, der die Ruhe am See sucht, oder liebt ihr das lebendige Treiben im Freibad? Macht mit bei unserer Sommerumfrage.
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Ein Badetag ohne die klassische Portion Pommes mit Ketchup und/oder Mayo ist für viele einfach kein echter Badetag.
Wo holt ihr euch in Tirol am liebsten eure Pommes? Nominiert jetzt euren Lieblings-Kiosk am See oder im Freibad.
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