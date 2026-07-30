Transporter prallte gegen Lkw: Vier Verletzte bei Unfall in Kirchdorf

St. Johann in Tirol – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Innsbrucker Straße (B178) in Kirchdorf sind Donnerstagmittag vier Personen verletzt worden. Eine Person musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol war ein Pkw bzw. Kleintransporter gegen einen Lkw geprallt.

Die B178 wurde zunächst zwischen Kirchdorf und St. Johann gesperrt, Ausweichen war nur sehr großräumig möglich. Gegen 14 Uhr wurde in beiden Richtungen wechselseitig je ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Es staute sich in beiden Richtungen.