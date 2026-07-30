Vier Verletzte bei Unfall zwischen Kirchdorf und St. Johann: Innsbrucker Straße gesperrt

St. Johann in Tirol – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Innsbrucker Straße (B178) in Kirchdorf sind Donnerstagmittag vier Personen verletzt worden. Eine Person musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol war ein Pkw bzw. Kleintransporter gegen einen Lkw geprallt.

Die B178 wurde zwischen Kirchdorf und St. Johann gesperrt. Die Dauer der Sperre war zunächst nicht absehbar. Ausweichen ist nur sehr großräumig, etwa über die Hochkönigstraße (B164) möglich.