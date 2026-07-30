Großeinsatz in Matrei in Osttirol: Feuerwehren bekämpfen Waldbrand in abschüssigem Gelände

In Matrei in Osttirol läuft derzeit ein Großeinsatz, an dem mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sowie zwei Hubschrauber beteiligt sind. Im Weiler Hinteregg, oberhalb des Gasthofs Strumerhof, brach am frühen Donnerstagnachmittag ein Waldbrand aus. Gegen 13.20 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. Der Brandort liegt im abschüssigen Gelände und ist nur zu Fuß erreichbar.

„Aktuell ist eine Fläche von 500 bis 600 Quadratmetern betroffen“, sagte der stellvertretende Bezirksfeuerwehr-Kommandant Johann Obererlacher, kurz vor 17 Uhr. „Der Wald ist zurzeit sehr trocken“, nannte er neben der Abgelegenheit eine weitere Herausforderung für die Einsatzkräfte.

Löschwasser schwer zu beschaffen

Laut Michael Köll von der Matreier Feuerwehr ist es bei diesem Brand besonders schwierig, Löschwasser zu beschaffen. „Der Hinteregger Berg ist von Haus aus sehr trocken, und durch die Hitze umso mehr.“

Mehrere Feuerwehren im Einsatz