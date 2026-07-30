Großeinsatz in Matrei in Osttirol: Waldbrand in abschüssigem Gelände ausgebrochen

In Matrei in Osttirol läuft derzeit ein Großeinsatz. Im Weiler Hinteregg brach am frühen Nachmittag ein Waldbrand aus. Gegen 13.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol liegt der Brandort im abschüssigen Gelände und ist nur zu Fuß erreichbar.