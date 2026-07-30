Die Zukunft beginnt mit einem Studium in Kufstein

Freundschaften fürs Leben. Projekte mit namhaften Unternehmen. Forschung für morgen – und starke Perspektiven für die Karriere. Ein Studium an der Kufsteiner Fachhochschule hinterlässt mehr als einen Abschluss. Für ausgewählte Studiengänge ist der Studienstart im Herbst noch möglich.

Studieren an der Kufsteiner Fachhochschule? Das bedeutet, Menschen kennenzulernen, neue Perspektiven zu gewinnen und den eigenen Weg zu finden. Genau diese Mischung macht das Studium in der Festungsstadt aus. Und das Beste: Für ausgewählte Bachelor- und Masterstudiengänge ist der Einstieg im Herbst weiterhin möglich – der Anmeldeschluss wurde bis Mitte September verlängert.

Für diese Studiengänge ist die Bewerbung noch bis Mitte September möglich.

Hanna Wimmer schätzt vor allem die persönliche Atmosphäre an der Kufsteiner Hochschule. © privat

Kleine Studiengruppen, kurze Wege und der persönliche Austausch mit Lehrenden schaffen eine Atmosphäre, in der Fragen unkompliziert gestellt und Ideen gemeinsam weiterentwickelt werden können. Studentin Hanna Wimmer bringt dieses Gefühl auf den Punkt: „Wenn man die FH betritt, fühlt man sich sofort willkommen.“ Gleichzeitig entstehen am Campus Freundschaften, die oft weit über die Studienzeit hinausreichen. Auch dieses Jahr strömten wieder Hunderte ehemalige Studierende zum Homecoming zurück. Ein Netzwerk, das überdauert – ein Netzwerk, das trägt.

Wer den Campus selbst erleben möchte, hat dazu in diesem Sommer noch einmal Gelegenheit: Bei der letzten Campus-Infotour am 1. September von 15.30 bis 17.30 Uhr erhalten Interessierte Einblicke in Hörsäle, Bibliothek und Campusleben sowie ausreichend Zeit für persönliche Gespräche mit Studierenden und Studienberater:innen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Mit Wissen Zukunft bewegen

Studieren bedeutet heute auch, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Nachhaltigkeit ist deshalb an der Kufsteiner Fachhochschule kein Randthema, sondern Teil zahlreicher Studienangebote, Forschungsprojekte und Praxiskooperationen.

Hier gehts zu allen Studienangeboten im Study Finder.

Die Fachhochschule zeichnet sich durch die persönliche Betreuung ihrer Studierenden aus. © FH Kufstein Tirol

Wie aus einem Studium konkrete Lösungen entstehen können, zeigt Absolventin Nina Oberreiter. In ihrer Abschlussarbeit untersuchte sie die Zukunft des Kufsteiner Stadtwaldes und entwickelte Erkenntnisse, wie heimische Wälder widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel werden können – in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Kufstein und regionalen Expert:innen.

Auch für Berufstätige, die sich gezielt im Bereich Nachhaltigkeit weiterentwickeln möchten, bietet die Hochschule passende Möglichkeiten. So können unter anderem die berufsbegleitenden Studiengänge Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement, Facility Management & Immobilienwirtschaft sowie Facility- & Immobilienmanagement noch für den Studienstart im Herbst gewählt werden.

Welchen Unterschied ein Studium im Berufsalltag machen kann, beschreibt Jürgen Hürner, Direktor der Stadtwerke Amstetten und Alumni des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement: „Fachlich gesehen hilft es mir in meiner Position als Direktor der Stadtwerke enorm, die Zusammenhänge in der Energiewirtschaft zu verstehen.“

Jetzt noch den Studienplatz sichern

Wer den Herbst als Startschuss für neue berufliche und persönliche Perspektiven nutzen möchte, hat jetzt die Chance dazu: Das Bewerbungsverfahren an der Kufsteiner FH ist unkompliziert, das Aufnahmegespräch findet online oder vor Ort statt. Für Bachelorprogramme ist der Einstieg sogar ohne Matura durch einschlägige Berufserfahrung möglich.

Berufsbegleitend Studieren? Hier mehr erfahren!