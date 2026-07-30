Mit Messer verletzt und ausgeraubt: Polizei sucht zwei Unbekannte nach Überfall in Bichlbach

Ein 61-jähriger Deutscher ist am frühen Mittwochmorgen in Bichlbach Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei unbekannte Männer attackierten das Opfer mit einem Messer und flüchteten mit erbeutetem Bargeld. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Bichlbach – Ein Raubüberfall hat sich am frühen Mittwochmorgen im Außerferner Gemeindegebiet von Bichlbach ereignet. Nach Angaben des Opfers ereignete sich die Tat gegen 5.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Berwang-Namloser-Straße (L21) in Bichlbach. Dort wurde der Mann, ein 61-jähriger Deutscher, von zwei bisher unbekannten Tätern abgepasst und ausgeraubt. Im Zuge des Überfalls attackierte einer der Männer das Opfer mit einem Messer und verletzte ihn dabei.

Die Räuber erbeuteten laut Polizei einen dreistelligen Bargeldbetrag. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten, einer von ihnen mit einem Fahrrad, der andere mutmaßlich mit einem goldfarbenen Auto der Marke Skoda. Das verletzte Opfer wurde in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.

Die Polizei bittet im Zuge der Ermittlungen um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung der Tätverdächtigen Erster Tatverdächtiger: Größe: ca. 175 cm

ca. 175 cm Alter: ca. 30 bis 35 Jahre alt

ca. 30 bis 35 Jahre alt Haare: dunkle, kurze Haare

dunkle, kurze Haare Bekleidung: schwarze Jeans, rot-weiß gestreiftes T-Shirt, weiße Turnschuhe, trug einen Strohhut Zweiter Tatverdächtiger: Größe: ca. 165 cm

ca. 165 cm Alter: ca. 30 bis 35 Jahre alt

ca. 30 bis 35 Jahre alt Haare: dunkle, kurze Haare