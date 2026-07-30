Straße gesperrt
Autos kollidierten auf Möserer Straße: Zwei Verletzte bei Unfall in Telfs
Telfs – Ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Telfs hat am Donnerstagnachmittag für eine Sperre der Möserer Straße (L36) gesorgt. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol prallten gegen 15.15 Uhr zwei Autos zusammen. Zwei Verletzte wurden demnach vom Rettungsdienst abtransportiert. Informationen zu ihrer Identität bzw. zum Verletzungsgrad lagen zunächst nicht vor.
Die L36 wurde in beide Richtungen gesperrt. Ein Stau war die Folge. Die Dauer der Sperre war zunächst nicht absehbar. Neben Rettung und Polizei stand auch die Feuerwehr Telfs im Einsatz. (TT.com)