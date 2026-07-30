Autos kollidierten auf Möserer Straße: Zwei Verletzte bei Unfall in Telfs

Telfs – Ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Telfs hat am Donnerstagnachmittag für eine Sperre der Möserer Straße (L36) gesorgt. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol prallten gegen 15.15 Uhr zwei Autos zusammen. Zwei Verletzte wurden demnach vom Rettungsdienst abtransportiert. Informationen zu ihrer Identität bzw. zum Verletzungsgrad lagen zunächst nicht vor.