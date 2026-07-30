Frontalkollision auf Möserer Straße: Zwei Personen in Telfs schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Donnerstagnachmittag auf der Möserer Landesstraße (L36) gekommen. Ein Taxi und ein Pkw kollidierten frontal, ein Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden.

Telfs – Gegen 15.10 Uhr war am Donnerstag ein 55-jähriger Taxilenker auf der Möserer Straße von Seefeld kommend in Richtung Telfs unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 43-jährige Lenkerin mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich Bairbach geriet das Taxi aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, woraufhin die Frau nicht mehr ausweichen konnte und es zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Während das Taxi auf der Straße zum Stillstand kam, wurde der Wagen der 43-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls laut Zeugenaussagen mehrmals um die eigene Achse gedreht und gegen einen Baum geschleudert.

Mann aus Wrack geschnitten

Der 55-jährige Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen im Oberkörperbereich und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit und nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die 43-jährige Lenkerin zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und wurde von der Rettung ebenfalls in die Klinik nach Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.