Regionalliga West im Check
Imst hält Ball bei Zweitliga-Plänen flach, Kitzbühel flößt Konkurrenz Respekt ein
Imst (Alp Demir, Samuel Krismer) und Kitzbühel (Raul Baur, grün) werden vor der Westliga-Saison hoch gehandelt.
© Böhm, Steiner
In der Regionalliga West spielen ab Freitag nur noch Tiroler und Vorarlberger Fußballvereine. Imst möchte „wieder bei der Musik dabei sein“, Trainer Jens Scheuer sieht zwei andere Clubs aber als große Konkurrenz. Welche Rolle kann Kitzbühel mit hochkarätigen Neuzugängen einnehmen?
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