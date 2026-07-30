63-Jährige wollte Wanderer helfen: Frau stürzte im Stubaital 50 Meter ab

Ein folgenschwerer Wanderunfall hat sich Donnerstagmittag im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital ereignet. Eine 63-jährige Niederländerin stürzte rund 50 Meter über steiles Gelände ab, nachdem ihr Begleiter auf sie gefallen war. Beide Personen wurden verletzt.

Neustift im Stubaital – Das niederländische Paar war gegen 12.25 Uhr von der Bergstation der Elferlifte auf dem Wanderweg in Richtung Autenalm unterwegs. Nach etwa 15 Minuten Gehzeit erreichten sie eine kurze, abschüssige Stelle. Als die vorausgehende 63-Jährige ihrem 65-jährigen Begleiter die Hand reichen wollte, um ihm zu helfen, verlor dieser das Gleichgewicht.

Der Mann stürzte auf die unmittelbar unter ihm stehende Frau. Diese konnte den Aufprall nicht halten und stürzte rückwärts vom Wanderweg in das stark bewachsene, extrem steile Gelände.