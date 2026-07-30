Brand in Heustadel in Kaltenbach: Familie löschte Flammen, Vater und Sohn leicht verletzt

Ein 49-Jähriger entdeckte am Donnerstagnachmittag selbst das Feuer in seiner Scheune. Er setzte den Notruf ab und rief seine Familie zu Hilfe. Noch ehe die Feuerwehren eintrafen, konnten sie den Brand löschen.

Kaltenbach – In Kaltenbach brach am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem Heustadel aus. Der Besitzer befand sich kurz nach 15 Uhr, als der Brand aus unbekannter Ursache entstand, vor Ort. Er arbeitete auf einem Feld. Als der 49-Jährige bemerkte, dass das Heu zu brennen begann, setzte er einen Notruf ab. Und er alarmierte sofort seine ganze Familie, um den ersten Brandangriff zu starten.

Bis die alarmierte Feuerwehr eintraf, konnten sie den Brand bereits löschen. Dabei zog sich jedoch der 49-jährige Bauer Brandverletzungen am linken Unterarm zu. Er und sein 14-jähriger Sohn wurden von der Rettung erstversorgt und sie begaben sich im Anschluss selbstständig zum Arzt.