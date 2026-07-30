Hamas knüpft Entwaffnung an Vorleistungen Israels

Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas macht die Umsetzung eines von US-Präsident Donald Trump angekündigten Friedensabkommens für den Gazastreifen von ersten Schritten Israels abhängig. Der an den Verhandlungen beteiligte Hamas-Vertreter Ghazi Hamad sagte am Freitag, Israel müsse seine Angriffe beenden und seine Streitkräfte zurückziehen. Israels Regierung hatte zuvor erklärt, sie fordere die vollständige Entwaffnung der Hamas als Vorbedingung.

Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte, es werde keinen Rückzug von der sogenannten Gelben Linie geben, bevor die Hamas nicht "echt entwaffnet" sei. Dabei handelt es sich um eine militärische Demarkationslinie, die bei der im vergangenen Herbst vereinbarten Waffenruhe festgelegt wurde. Wenige Stunden nach Trumps Ankündigung wurde Rettungskräften im Gazastreifen zufolge ein Palästinenser bei einem israelischen Angriff getötet.

Trump hatte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social einen "wichtigen Meilenstein" angekündigt. Sein sogenannter Friedensrat habe eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der Hamas und anderer militanter Gruppen erzielt. Die Ankündigung erfolgte nach monatelangen Bemühungen, eine im vergangenen Jahr im ägyptischen Sharm El-Sheikh erzielte Waffenruhe aufrechtzuerhalten. Zunächst blieb unklar, wie stark Israel oder die Hamas hinter dem neuen Abkommen stehen.

Laut dem Abkommen soll eine internationale Stabilisierungstruppe mit "einer neuen palästinensischen Polizei" zusammenarbeiten, um die Sicherheit der Bewohner im Gazastreifen und dessen Nachbarn zu gewährleisten. Israel solle die Sicherheit erhalten, dass der "Gazastreifen nicht länger als Basis für Terroranschläge missbraucht wird", schrieb Trump weiter.

Hamas-Vertreter Hamad sagte, die Gruppe sei bereit, ein "schwieriges und schmerzhaftes" Abkommen zu akzeptieren. Die Umsetzung hänge aber davon ab, dass Israel die erste Phase des Abkommens von Sharm El-Sheikh erfülle. Demnach sei Israel verpflichtet, seine Angriffe zu beenden, seine Truppen zurückzuziehen und die Hilfslieferungen nach Gaza zu verstärken. Erst dann werde die Hamas zustimmen, ihre Waffen zur Lagerung an das neue Nationale Komitee für die Verwaltung des Gazastreifens (NCAG) zu übergeben.

Der israelische Regierungsvertreter bekräftigte jedoch, es werde "keinen wie auch immer gearteten Rückzug der Armee von der gegenwärtigen Gelben Linie geben, solange die Hamas nicht eine echte Entwaffnung durchläuft". Bei der Linie handelt es sich um eine militärische Demarkationslinie, die bei der Vereinbarung der Waffenruhe eingerichtet wurde.

Ein von dem Komitee veröffentlichtes 15-Punkte-Papier sieht vor, dass das NCAG die zivile Verwaltung übernimmt und einen Prozess zur Stilllegung und Lagerung schwerer Waffen beaufsichtigt. Dieser Prozess solle an einen schrittweisen israelischen Rückzug gekoppelt sein. Waffen würden nicht an Israel übergeben.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete das Abkommen als "konstruktiven Schritt", warnte aber, der Erfolg hänge vom vollen Engagement aller Parteien ab. Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul sprach von "hoffnungsvollen Nachrichten". Deutschland sei bereit, die Menschen im Gazastreifen mit humanitärer Hilfe und beim Wiederaufbau zu unterstützen.

Der Palästinensische Islamische Jihad (PIJ) lehnte das Abkommen, das auch eine Entwaffnung aller anderen islamistischen Gruppen im Gazastreifen vorsieht, ab. Demnach sollen die Berichte über eine Einigung auf einen Deal nicht zutreffend sein. Ein Mitglied des Politbüros der PIJ sagte, es handle sich bei einem "aktuell kursierenden Dokument" lediglich um einen Entwurf, gegen den seine Gruppe Vorbehalte habe.

Das Mitglied des Politbüros des PIJ sagte weiter, der aktuelle Entwurf für einen Deal enthalte von der Gruppe geforderte Bedingungen nicht - darunter Garantien, dass Israel zur Umsetzung seines Parts verpflichtet werde. Ein Abkommen müsse für beide Seiten verbindlich sein, forderte der PIJ. Der Islamische Jihad war auch am Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt und hielt unter anderem aus Israel entführte Geiseln in ihrer Gewalt.

Israel kontrolliert derzeit schätzungsweise rund zwei Drittel des Gazastreifens, der nach dem zweijährigen Krieg weitgehend in Trümmern liegt. Fast alle der rund zwei Millionen Einwohner leben unter prekären Bedingungen in Zeltlagern oder beschädigten Gebäuden. Seit dem Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober wurden im Gazastreifen nach Angaben von dortigen Behörden mehr als 1.200 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. Die Hamas macht in der Regel keine Angaben zu ihren Verlusten. Im selben Zeitraum wurden vier israelische Soldaten von militanten Palästinensern im Gazastreifen getötet.